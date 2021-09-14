Сенатор Пушков похвалил "удачный троллинг Зеленского" Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков в свое Telegram-канале назвал пост украинского экс-премьера Николая Азарова в Твиттере "удачным троллингом" президента Украины Владимира Зеленского.

В публикации он разместил картинку с фотографии украинского и белорусского лидеров с подписями сравнения цен на газ на Украине и в Белоруссии.

- И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос! - написал Азаров.

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- Удачный троллинг Зеленского со стороны экс-премьера Украины Николая Азарова. Это должны оценить если не в администрации украинского лидера, то в "Квартале-95", - написал Пушков.

Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял, что Киев закупает газ по высоким ценам, но энергетическая безопасность Украины все еще остается в приоритете. До этого он обвинил "Газпром" в создании искусственного дефицита газа, чтобы Европа согласилась на запуск трубопровода "Северный поток – 2".