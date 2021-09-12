Глава «Нафтогаза» заявил, что Украина закупает газ по «очень высокой цене» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев закупает газ по высоким ценам, но энергетическая безопасность Украины в приоритете, заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом», – сказал он, выступая на форуме YES Brainstorming.

Как сообщил Витренко, сегодня в подземных хранилищах страны накопилось около 19 миллиардов кубометров газа, хотя к началу отопительного сезона власти Украины планировали накопить 17 миллиардов. Он отметил, что Киев уверен в обеспечении бесперебойных поставок газа жителям республики.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава «Нафтогаза» обвинил «Газпром» в создании искусственного дефицита газа, чтобы Европа согласилась на запуск трубопровода «Северный поток – 2». По его словам, Россия использует газ как геополитическое оружие, а «следствием должны быть санкции».

Кроме того, Витренко заявлял, что работу газопровода «Северный поток — 2» можно заблокировать, если Соединенные Штаты введут необходимые санкции.