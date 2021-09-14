Депутат Рады Бойко назвал качественную подготовку важным условием для встречи Путина и Зеленского

Депутат Рады Бойко назвал качественная подготовка важным условием для встречи Путина и Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что российская сторона готова к встрече с президентом Украины Владимира Зеленским при определенном условии.

По его мнению, это возможно при качественной подготовке и организации переговоров. Такое мнение он представил в эфире телеканала "НАШ".

- Я думаю, что вопрос Крыма российская сторона не будет обсуждать. ... Что касается других вопросов переговоров глав государств, то они, вероятно, будут готовы обсуждать их при условии соответствующей подготовки, - сказал Бойко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о невозможности обсуждение темы Крыма на встрече российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, если Украина захочет включить в повестку саммита крымский вопрос, то это поставит под сомнение само проведение такой встречи.