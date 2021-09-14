Сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди нашли при помощи системы распознавания лиц

Александр Мавриди в СК. Фото: скрин видео

Сбежавшего в августе 2021 года из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре Александра Мавриди удалось задержать в Москве при помощи использования камер видеонаблюдения и системы распознавания лиц.

Также беглец засветился в одном из магазинов в столичном районе Митино.

- Мавриди был замечен в одном из магазинов на Дубравной улице. По камерам и системе распознавания лиц его удалось найти и задержать, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Напомним, задержание сбежавшего из ИВС в Истре убийцу "колбасного короля" Александра Мавриди произошло 13 сентября. До этого, в начале августа, сообщалось, что из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных, среди которых оказался Мавриди. Его обвиняют в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова.

Следственный комитет уже опубликовал видео допроса Мавриди. На кадрах видно, как подозреваемый называет свои ФИО и говорит о причине своего задержания.