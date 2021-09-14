Блинкен: «Аль-Каида»* сейчас не может атаковать США

Энтони Блинкен. Фото: REUTERS

Разведывательное сообщество США сообщает, что нынешнее положение «Аль-Каида»* в Афганистане на сегодняшний день не позволяет террористической группировки совершать атаки за границей. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Текущая оценка разведсообщества (США) состоит в том, что много лет назад возможности "Аль-Каиды"* столь сильно деградировали, что сейчас она не в состоянии совершать атаки за рубежом», - заявил глава американской дипломатии в ходе своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса США.

Как отметил госсекретарь США, Вашингтон намерен соблюдать «предельную бдительность» в части восстановления потенциала данной террористической группировки и ее возможностей причинять вред другим странам вне Афганистана. Блинкен также заявил, что американская сторона намерен поддерживать тесную координацию с международными партнерами по этому вопросу.

Напомним, накануне глава британской контрразведки Кен Маккаллум сказал о высоком уровне угрозы повторения теракта наподобие произошедшего 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Как он заявил, такая атака может произойти в связи с выводом американских войск из Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая группировка