Доктор Мясников заявил, что прием препаратов для снижения давления при инсульте может убить человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прием препаратов для снижения давления при инсульте может привести к смерти пациента. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, отметив, что причиной тромбоза мозговых вен становится высокое давление.

«Вы пытаетесь снизить давление, тем самым просто убиваете человека. Врач имеет право снизить давление не больше, чем на двадцать процентов от исходного, не больше, и то в течение определенного времени», - уточнил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников пояснил, что таким пациентам нельзя снижать давление, поскольку такие действия приводит к падению перфузионного давления в мозге, сердце и почках, что часто заканчивается летальным исходом.

«Если вопрос, дать лекарство, снизить давление либо ничего не делать, лучше ничего не делать, потому что там как повезет, а тут ты его убьешь … Это просто может плохо кончиться», - добавил специалист, и дал совет при инсульте в течение трех часов доставить человека в больницу, где ему смогут оказать необходимую помощь.

Напомним, ранее президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества академик РАН Юрий Беленков объяснил, что провоцирует инфаркты и инсульты в молодом возрасте.