Минфин планирует втрое поднять налог для металлургов

НДПИ в России может вырасти втрое Фото: REUTERS

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний может вырасти до 3-5%. Как сообщает "Коммерсант", соответствующие поправки в проект основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов подготовил Минфин.

В настоящее время металлурги отдают в виде налогов 1-2% от доходов. Российских финансисты утверждают, что в мировой практике отчисления примерно втрое больше, то есть те самые 3-5%, что и предлагают установить в России.

По оценкам специалистов, это даст бюджету дополнительные 100 млрд рублей в год. Нагрузка на металлургов вырастет ровно на столько же.

По словам источника издания, поправки уже активно обсуждают. Инсайдер полагает, что увеличение НДПИ могут внести на рассмотрение уже 20 сентября.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин 3 сентября заявил о создании на Курильских островах особо налогового режима.