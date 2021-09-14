Цена газа в Европе впервые в истории превысила 770 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа продолжает расти уже несколько дней Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе в ходе торгов во вторник, 14 сентября, превысила отметку в 760 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Такая сумма стала исторический максимум для газа. Днем ранее, 13 сентября, цена на газ превысила отметку в 760 долларов за 1 тысячу кубометров. Сегодня в ходе торгов, он также дошел до этой суммы, после чего подскочил до 770.

Напомним, цена на газ бьет рекорды уже несколько дней подряд. На прошлой неделе его цена на фьючерсном рынке Европы впервые превысила 700 долларов за тысячу кубометров, до этого - 650 долларов за тысячу кубометров. Отмечалось, что причиной этого стали маленькие запасы газа в европейских хранилищах, а также отказ «Газпрома» увеличить продажи и закачку газа в хранилища перед запуском трубопровода «Северный поток-2», о завершении строительства которого объявили 10 сентября.