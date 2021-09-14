В Хельсинки на два дня закроют метро из-за забастовки водителей

Жителям Хельсинки предложили временно пересесть на велосипеды Фото: REUTERS

Население Хельсинки предупредили, что в связи с забастовкой водителей на протяжении двух дней в городе не будут функционировать трамваи и метро. Об этом сообщает транспортная компания HKL, обслуживающая пассажиров в столице Финляндии.

По словам представителя пассажироперевозчика, акция протеста продлится два дня – 16 и 17 сентября. В этот период альтернативный транспорт запускать не будут, поэтому горожанам рекомендовали заблаговременно решить, как они в эти дни будут передвигаться по городу.

В качестве вариантов жителям Хельсинки предложили пересесть на велосипеды либо воспользоваться услугами каршеринга.

Поводом для бурного возмущения водителей общественного транспорта послужило превращение HKL в муниципальное акционерное общество. Сотрудники опасаются, что это приведет к ухудшению условий труда.

Как ранее писал сайт kp.ru, 11 сентября президент России Владимир Путин рассказал о строительстве метро между Москвой и Подмосковьем.