Курц: Австрия не примет ни одного беженца из Афганистана

Себастьян Курц. Фото: REUTERS

Австрия, где живет четвертая по величине афганская община в мире, не примет ни одного беженца из Афганистана. Такое заявление сделал австрийский канцлер Себастьян Курц.

«Мы не пустим ни одного бегущего афганца, пока я у власти. Всем ясно, что политика беженцев 2015 года не может быть решением ни для Кабула, ни для Европейского союза», - сказал глава австрийского правительства в интервью итальянской газете la Stampa.

Курц указал на то, что в Австрию за последние годы прибыло свыше 44 тысяч афганцев. По его словам, только в текущем году по все еще открытому балканскому маршруту в страну прибыло примерно 8 тысяч беженцев, пятая часть из которых прибыли из Кабула.

«У нас живет гораздо больше афганских беженцев, чем тех, кого забрала Италия или другие страны ЕС… Наша позиция реалистична: интеграция афганцев очень сложна и требует траты энергии, которую мы не можем себе позволить», - заявил канцлер.

Глава австрийского правительства уверен, что интеграцию афганцев осложняет их уровень образования, «в основном низкий и расходящийся в основных ценностях». Кроме того, как он считает, свыше половины молодых афганцев, живущих в Австрии, поддерживают проявление насилия, если их религия задета.

Напомним, ранее в Европарламенте заявили, что ни одна страна Евросоюза не согласилась принимать беженцев из Афганистана в массовом порядке.