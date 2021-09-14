Глава МИД Украины заявил, что страна учится превращаться в гибкое военизированное государство

Кулеба сделал заявление в связи с учениями "Запад-2021" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дела Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна будет брать пример с Израиля по части независимости и военной силы. Об этом он рассказал в интервью изданию Independent.

Кулеба также рассказал, что учения "Запад-2021", проводимые Россией и Белоруссией, вскрыли проблему уязвимости северной границы Украины. Дипломат не исключил, что в будущем вторжение в страну может произойти со стороны лесной полосы у границы или даже со стороны зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Кулеба подчеркнул, что в связи с этим Украина учится превращаться в гибкое военизированное государство, как Израиль.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что планы оказания военной помощи Киеву со стороны США являются "сигналом" для российской стороны.