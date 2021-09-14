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В мире14 сентября 2021 12:40

Иран через месяц получит возможность создать ядерную боеголовку

К такому выводу пришли американские эксперты
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Эксперты считают, что Тегеран практически накопил требуемый для создания боеголовки объем обогащенного урана

Эксперты считают, что Тегеран практически накопил требуемый для создания боеголовки объем обогащенного урана

Фото: REUTERS

До создания ядерной боеголовки Ирану остался примерно месяц, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на подсчеты американских экспертов.

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав данные Международного агентства по атомной энергии, которое составляло отчеты по Ирану.

Эксперты уточнили, что Тегеран практически накопил требуемый для создания боеголовки объем обогащенного урана и до этого момента страну отделяет примерно месяц.

Представители федеральных структур США в целом согласны с такими выводами, но расходятся с опрошенными ядерщиками в сроках. По словам федералов, речь идет скорее о нескольких месяцах.

В связи с этим журналисты полагают, что Соединенным Штатам вместе с союзниками придется форсировать усилия, чтобы восстановить ядерное соглашение с Ираном, разорванное в 2018 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, инспекторы МАГАТЭ получили разрешение на обслуживание камер на ядерных объектах в Иране. С их помощью они смогут производить работу по замене носителей информации, которые будут храниться в Иране. Это важная часть соглашения по иранской ядерной программе.