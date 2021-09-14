Путин обсудил с президентом Узбекистана обстановку в Афганистане

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ситуацию в Афганистане, а также условился о дальнейших личных контактах. Такое заявление сделали в Кремле во вторник, 14 сентября.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого была обсуждена ситуация в Афганистане и условлено о дальнейших личных контактах», - говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Президент Узбекистана примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Душанбе 16-17 сентября текущего. На полях этого мероприятия Мирзиёев планировал провести ряд встреч, в том числе с Путиным. Однако, как писал сайт kp.ru, в ходе телефонного разговора с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер сообщил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении.