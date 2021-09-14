Сумма штрафов Telegram в РФ за отказ удалить запрещенный контент достигла 35 млн рублей

Сумма штрафов Telegram в России за отказ удалить запрещенный контент достигла 35 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник, 14 сентября, Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram еще на девять миллионов рублей за отказ компании удалить запрещенный на территории страны контент. Таким образом, общая сумма штрафов превысила 35 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда.

«Назначено наказание в виде административных штрафов, всего по двум делам, в размере 9 миллионов рублей», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы суда.

На мессенджер был составлены протоколы по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП «нарушение порядка ограничения доступа к информации». По аналогичной статье привлекаются Facebook и Twitter, которых сегодня, 14 сентября, оштрафовали на 21 миллион и 5 миллионов рублей, соответственно. Общая сумма штрафов, наложенных на Facebook в Россию, превысила 90 млн рублей, на Twitter наложили штрафы в общей сложности более чем на 45 млн рублей.