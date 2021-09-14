Более 13 млн рублей похитили мошенники у жителей Удмуртии за неделю

Полиция возбудила 17 уголовных дел Фото: Михаил ФРОЛОВ

За неделю с 6 по 12 сентября мошенники нанесли жителям Удмуртии ущерб в размере 13 320 000 рублей. Об этом сообщает Udm-info со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

«С 6 по 12 сентября к правоохранителям республики обратились 92 человека с сообщениями о дистанционных хищениях денег с их банковских счетов», - говорится в сообщении.

Чаще всего деньги похищали под предлогами защиты от «незаконных транзакций» и «получения дополнительного заработка путем инвестиций». Нередки и случаи обмана граждан при онлайн-покупке или продаже товаров и услуг.

Всего за выходные по фактам кражи денег со счетов или утерянных банковских карт ведомством возбуждено 17 уголовных дел.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам, что называть незнакомцам данные своих банковских карт и счетов, пин-коды и пароли из SMS-сообщений – плохая идея. У вашего банка уже есть все необходимые данные для любых операций сведения. Если в телефонном разговоре пошла речь о ваших деньгах или банковских счетах, или вам сообщают о «мошенниках», которые пытаются украсть ваши деньги или оформить на вас кредит – прекратите общение. На оборотной стороне карты любого банка есть номер «горячей линии» - позвонив по нему, вы сможете получить официальный и безопасный ответ на интересующий вас вопрос.