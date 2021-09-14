Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика14 сентября 2021 15:28

На совещании "Единой России" рассказали, что единовременную выплату получат еще 3,5 млн пенсионеров

Она будет доставлена им до 16 сентября 2021 года
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вице-премьер Татьяна Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, как идет работа по выплате единовременного пособия для пенсионеров. С инициативой разово выплатить пожилым россиянам в 2021 году по 10 тысяч рублей ранее выступил президент России Владимир Путин.

Как отметила Голикова на совещании с правительством и членами "Единой России" во вторник, 14 сентября, единовременную выплату предстоит получить еще 3,5 млн пенсионеров. По словам вице-премьера, выплата будет доставлена им до 16 сентября 2021 года. Подавать документы для этого не нужно - выплата появится на карте или будет выдана на руки при получении пенсии.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, из какого источника бюджет России взял деньги на единовременные социальные выплаты пенсионерам и военным в сентябре 2021 года. По подсчетам Минфина, на эти цели потребуется около 500 миллиардов рублей.