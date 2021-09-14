На совещании "Единой России" рассказали, что единовременную выплату получат еще 3,5 млн пенсионеров

Вице-премьер Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, как идет работа по выплате единовременного пособия для пенсионеров. С инициативой разово выплатить пожилым россиянам в 2021 году по 10 тысяч рублей ранее выступил президент России Владимир Путин.

Как отметила Голикова на совещании с правительством и членами "Единой России" во вторник, 14 сентября, единовременную выплату предстоит получить еще 3,5 млн пенсионеров. По словам вице-премьера, выплата будет доставлена им до 16 сентября 2021 года. Подавать документы для этого не нужно - выплата появится на карте или будет выдана на руки при получении пенсии.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, из какого источника бюджет России взял деньги на единовременные социальные выплаты пенсионерам и военным в сентябре 2021 года. По подсчетам Минфина, на эти цели потребуется около 500 миллиардов рублей.