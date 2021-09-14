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Экономика14 сентября 2021 15:56

Голикова на совещании "Единой России": 93 тыс. беременных россиянок получили право на повышенное пособие

Общая сумма пособий составила 892 млн рублей
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Татьяна Голикова сообщила, что почти 93 тысячи беременных россиянок получили право на повышенное пособие

Татьяна Голикова сообщила, что почти 93 тысячи беременных россиянок получили право на повышенное пособие

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что около 93 тысяч беременных россиянок получили право на повышенное пособие, встав на учет в ранние сроки беременности. Об этом она рассказала на совещании российского лидера Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единой России".

- На 13 сентября пособие уже назначено почти 93 тыс. женщин, на общую сумму 892 млн рублей, — рассказала Голикова.

Напомним, речь идет о малообеспеченных будущих мамах, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Пособие будет ежемесячным, в размере 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В среднем по стране это около шести тысяч рублей. Соответствующее пособие призвал ввести президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию в апреле 2021 года.

Голикова на совещании "Единой России": 93 тыс. беременных россиянок получили право на повышенное пособие