Голикова на совещании "Единой России": 93 тыс. беременных россиянок получили право на повышенное пособие

Татьяна Голикова сообщила, что почти 93 тысячи беременных россиянок получили право на повышенное пособие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что около 93 тысяч беременных россиянок получили право на повышенное пособие, встав на учет в ранние сроки беременности. Об этом она рассказала на совещании российского лидера Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единой России".

- На 13 сентября пособие уже назначено почти 93 тыс. женщин, на общую сумму 892 млн рублей, — рассказала Голикова.

Напомним, речь идет о малообеспеченных будущих мамах, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Пособие будет ежемесячным, в размере 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В среднем по стране это около шести тысяч рублей. Соответствующее пособие призвал ввести президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию в апреле 2021 года.