В России с 1 июля 2021 года начнутся выплаты пособий нуждающимся беременным и родителям-одиночкам Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России с 1 июля 2021 года начнутся выплаты пособий нуждающимся беременным и родителям-одиночкам. Теперь можно будет обращаться за новыми "детскими" выплатами, которые были обещаны в последнем послании Президента Федеральному собранию.

В частности, речь идет о малообеспеченных будущих мам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Пособие будет ежемесячным, в размере 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В среднем по стране это около шести тысяч рублей.

Также новые пособия предусмотрены для малообеспеченных одиноких родителей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Претендовать на выплату может единственный родитель, его пол значения не имеет. Производится выплата будет в случае, если второй родитель отсутствует - умер, пропал без вести, в свидетельстве о рождении его нет, или он вписан туда со слов матери.

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