Голикова на совещании "Единой России": 20,6 млн россиян получили единовременную выплату за школьников

Татьяна Голикова рассказала, что 20,6 млн россиян получили единовременную выплату за школьников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что около 20,6 миллиона россиян получили единовременную выплату за школьников в размере 10 тысяч рублей. Об этом она рассказала на совещании российского лидера Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

- Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от шести до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 млн человек, на сегодняшний день выплаты получили 20,6 млн детей, на общую сумму 206 млрд рублей, — сообщила Голикова.

Напомним, в России мужчины-отцы детей от суррогатных матерей в 2022 году смогут получать материнский капитал (он же папкапитал). Как сообщили в Минтруде, соответствующий законопроект поступит в правительство 29 сентября текущего года, а в Государственную думу - до конца года. Для реализации этих целей в бюджете предусмотрена сумма в 10,46 миллиарда рублей на будущий год. Предполагается, что такую меру в качестве помощи населению поддержит большинство представители фракций парламента. Депутаты убеждены, что мужчины, воспитывающие детей, должны иметь с женщинами равные права.