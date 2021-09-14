Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика14 сентября 2021 16:03

Голикова на совещании "Единой России": 20,6 млн россиян получили единовременную выплату за школьников

Общая сумма выплат составила 206 млрд рублей
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Татьяна Голикова рассказала, что 20,6 млн россиян получили единовременную выплату за школьников

Татьяна Голикова рассказала, что 20,6 млн россиян получили единовременную выплату за школьников

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что около 20,6 миллиона россиян получили единовременную выплату за школьников в размере 10 тысяч рублей. Об этом она рассказала на совещании российского лидера Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

- Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от шести до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 млн человек, на сегодняшний день выплаты получили 20,6 млн детей, на общую сумму 206 млрд рублей, — сообщила Голикова.

Напомним, в России мужчины-отцы детей от суррогатных матерей в 2022 году смогут получать материнский капитал (он же папкапитал). Как сообщили в Минтруде, соответствующий законопроект поступит в правительство 29 сентября текущего года, а в Государственную думу - до конца года. Для реализации этих целей в бюджете предусмотрена сумма в 10,46 миллиарда рублей на будущий год. Предполагается, что такую меру в качестве помощи населению поддержит большинство представители фракций парламента. Депутаты убеждены, что мужчины, воспитывающие детей, должны иметь с женщинами равные права.

Голикова на совещании "Единой России": 93 тыс. беременных россиянок получили право на повышенное пособие