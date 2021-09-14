Голикова на совещании "Единой России": с 1 июля почти 212 тыс. россиян прошли углубленную диспансеризацию

Татьяна Голикова рассказала, что с 1 июля почти 212 тыс. россиян прошли углубленную диспансеризацию Фото: Александр ГЛУЗ

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что с 1 июля 2021 года почти 212 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию. Об этом она сообщила на совещании российского лидера Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

- Всего за период с 1 июля пока прошло углубленную диспансеризацию небольшое количество граждан - это порядка 212 тыс. человек. Но из числа прошедших углубленную диспансеризацию 84% переболели ковидом и имеют два и более хронических заболевания, — заявила Голикова.

При этом 58,2% россиян, прошедших диспансеризацию, подлежат диспансерному наблюдению.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 17 837 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные во вторник, 14 сентября 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией. Как уточняется в заявлении Оперштаба, наибольшее число заразившихся снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 1 609. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 839. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 796 инфицированных за сутки.