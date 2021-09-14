Путин на совещании "Единой России" призвал сохранить слаженность между парламентом и правительством

Путин призвал сохранить высокий уровень командной работы Фото: REUTERS

Слаженность работы депутатов и кабмина необходимо сохранить в будущем, так как от нее зависит результат работы властей, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ и руководством "Единой России".

"Нам очень важно сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат", - подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что в настоящее время представители партии тесно работают с профильными министерствами и вице-премьерами. Путин призвал сохранить такой уровень командной работы и в дальнейшем.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце августа президент России выразил надежду, что "Единая Россия" после выборов в сентябре текущего года сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать важные для страны решения. По его словам, программа партии является «живым документом», который должен реагировать на изменения в мире и России.