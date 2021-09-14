В Минюсте РФ заявили, что не получали от США ходатайства о передаче Пола Уилана

Пол Уилан осужден на 16 лет за шпионаж Фото: REUTERS

Министерство юстиции России не получало ходатайство защиты осужденного за шпионаж американца Пола Уилана о его передаче для отбытия наказания в США. Об этом рассказали в Минюсте РФ.

Бывший морпех Уилан был задержан в 2018 году, когда получил флеш-карту из рук российского контрразведчика. За попытку разведать список личного состава одного из силовых подразделений России он получил 16 лет колонии.

Как отмечают в российском Минюсте, если США пришлет документы с просьбой передать осужденного, Федеральная служба исполнения наказаний подготовит предусмотренные Конвенцией о передаче осужденных лиц материалы, необходимые для рассмотрения этого вопроса по существу, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, в июне 2021 года Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену. Он просит главу государства вернуть его домой.