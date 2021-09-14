Билл Гейтс заявил, что человечество не готово к новым пандемиям

Миллиардер Билл Гейтс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс опасается, что человечество не готово к будущим пандемиям. Такой вывод он сделал из наблюдения за текущей ситуацией, когда по миру растет заболеваемость коронавирусом.

По словам Гейтса, внимания к подготовке по противодействию пандемии сейчас уделяется меньше, чем он ожидал. Миллиардер подчеркнул - если человечество не научится создавать и производить новую вакцину в период до 100 дней, оно не будет готово отвечать на новые вызовы.

"Единственным реальным решением этой проблемы является наличие заводов, которые могут произвести достаточно доз вакцин для всего мира за 100 дней. Это выполнимо", - сказал Гейтс в интервью Wall Street Journal.

Как ранее писал сайт kp.ru, Билл Гейтс предложил богатым странам поделиться избыточными дозами вакцин против коронавируса с более бедными, чтобы уравнять возможности доступа к препаратам.