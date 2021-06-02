Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться излишками вакцин от коронавируса

По мнению Гейтса, богатые страны должны отдать бедным более миллиарда доз вакцин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс предложил богатым странам поделиться избыточными дозами вакцин против коронавируса с более бедными, чтобы уравнять возможности доступа к препаратам.

Миллиардер обратил внимание, что государства с высокими доходами забронировали больше необходимого объема вакцин. Жители богатых стран получили 80% от первого миллиарда распределенных доз, более бедным странам было направлено только 1,2%, сообщил бизнесмен во время саммита по вакцинации COVAX.

В 2021 году богатые государства должны направить странам с низкими доходам более миллиарда доз препаратов, заявил Гейтс, отметив, что пандемию можно победить только при условии равного доступа к вакцинам.

Как писал сайт kp.ru, ранее предприниматель назвал вакцины величайшим достижением человечества. Основатель Microsoft отметил, что препараты против коронавируса дают надежду на то, что люди преодолеют пандемию уже в этом году.

Ранее Гейтс говорил, что мир вернётся к привычной жизни после победы над пандемией коронавируса не раньше 2022 года, а сейчас мировое сообщество прилагает недостаточно усилий, чтобы «положить конец пандемии».