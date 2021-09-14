Владимир Путин обсудил с премьер-министром Пакистана ситуацию в Афганистане Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- При обмене мнениями по ситуации в Афганистане выражена заинтересованность в координации подходов двух стран в целях ее стабилизации, — гласит текст сообщения.

Кроме того, стороны обсудили перспективы отношений России и Пакистана в различных сферах.

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к российской безопасности. Российский лидер также раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Как отметил глава государства, Россия не хочет, чтобы под видом беженцев из Афганистана в стране появились боевики различных террористических организаций.