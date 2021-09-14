Путин: правительство РФ очень неплохо себя показало во время острой фазы пандемии

Владимир Путин считает, что правительство РФ очень неплохо себя показало во время острой фазы пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что во время острой фазы пандемии коронавирусной инфекции правительство РФ очень неплохо себя показало, которые некоторые вещи можно было сделать лучше. Об этом глава государства заявил на совещании с правительством РФ и руководителями "Единой России".

- Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в острой фазе пандемии. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно. Был налажен эффективный контакт, взаимодействие, ничего не затянули в этом смысле, — сказал глава государства.

При этом российский лидер подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности.

Ранее Владимир Путин заявил, что слаженность работы депутатов и кабмина необходимо сохранить в будущем, так как от нее зависит результат работы властей. Российский лидер отметил, что в настоящее время представители партии тесно работают с профильными министерствами и вице-премьерами. Путин призвал сохранить такой уровень командной работы и в дальнейшем.