Жозеп Боррель призвал ЕС улучшить отношения с Россией на фоне подорожания газа в Европе Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Евросоюзу необходимы более предсказуемые и менее конфликтные отношения с Россией.

- Россия остается нашим соседом. Газ дорожает, это хорошая новость для них и плохая для нас… Россия не изменится со дня на день, но нам нужны более предсказуемые и стабильные и менее конфликтные отношения. Все это дипломатическая работа, — заявил Боррель на пленарной сессии Европарламента.

Он добавил, что хотел бы "обновить" партнерство в Россией, однако, по мнению политика, сейчас это "трудно представить".

Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов во вторник, 14 сентября, превысила отметку в 800 долларов за 1 тысячу кубометров. Такая сумма стала очередным исторический максимум для газа. Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 13 сентября, цена на газ превысила отметку в 760 долларов за 1 тысячу кубометров. Сегодня в ходе торгов, он также дошел до этой суммы, после чего подскочил до нового рекорда в 770 долларов, и начал набирать обороты. В итоге стоимость газа превысила 800 долларов за 1 тысячу кубометров. Так, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник, 14 сентября, достигла 801,2 долларов за 1 тысячу кубометров, или 65,5 евро за МВт ч.