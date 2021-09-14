Цена газа в Европе побила очередной рекорд, превысив 800 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе в ходе торгов во вторник, 14 сентября, превысила отметку в 800 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Такая сумма стала очередным исторический максимум для газа. Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 13 сентября, цена на газ превысила отметку в 760 долларов за 1 тысячу кубометров. Сегодня в ходе торгов, он также дошел до этой суммы, после чего подскочил до нового рекорда в 770 долларов, и начал набирать обороты.

В итоге стоимость газа превысила 800 долларов за 1 тысячу кубометров. Так, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник, 14 сентября, достигла 801,2 долларов за 1 тысячу кубометров, или 65,5 евро за МВт ч.

Напомним, стоимость газа в Европе бьет рекорды уже несколько дней подряд. Как ранее отмечалось, такие изменения связаны с маленькими запасы голубого топлива в европейских хранилищах, а также отказом «Газпрома» увеличить продажи и закачку газа в хранилища перед запуском трубопровода «Северный поток-2», о завершении строительства которого объявили в минувшую пятницу, 10 сентября.