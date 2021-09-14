Добровинский низко оценил шансы Михаила Ефремова на снижение наказания за ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат Александр Добровинский оценил шансы Михаила Ефремова на снижения срока заключения в кассации. Добровинский представляет интересы потерпевших в деле о громко ДТП.

Уже 15 сентября будет рассматриваться жалоба актера на чрезмерно строгий приговор. Но, по мнению адвоката, шансы актера очень малы. У суда нет основания для пересмотра срока наказания.

- Я буду участвовать в заседании. Мне кажется, у Ефремова недостаточно оснований для уменьшения срока или перевода в колонию-поселение, - рассуждает юрист.

Он отметил, что родственники погибшего Сергея Захарова до сих пор не смирились с потерей и чувствуют себя «морально раздавленными». Они устали бороться и что-то доказывать окружающим. Тем более, для них никогда не было принципиально важным, чтобы наказание для актера было максимально жестким.

- Они всегда говорили, что примут любое решение суда, - сказал адвокат в беседе с Газетой.ru.

Авария произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Пьяный актер за рулем джипа вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль курьера Сергея Захарова. От полученных травм мужчина погиб на месте. А актер получил 8 лет лишения свободы, но после приговор смягчили до 7,5 лет колонии. Он отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.