Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды14 сентября 2021 20:47

Добровинский низко оценил шансы Михаила Ефремова на снижение наказания за ДТП

15 сентября будет рассматриваться прошение актера о пересмотре срока наказания
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Добровинский низко оценил шансы Михаила Ефремова на снижение наказания за ДТП

Добровинский низко оценил шансы Михаила Ефремова на снижение наказания за ДТП

Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат Александр Добровинский оценил шансы Михаила Ефремова на снижения срока заключения в кассации. Добровинский представляет интересы потерпевших в деле о громко ДТП.

Уже 15 сентября будет рассматриваться жалоба актера на чрезмерно строгий приговор. Но, по мнению адвоката, шансы актера очень малы. У суда нет основания для пересмотра срока наказания.

- Я буду участвовать в заседании. Мне кажется, у Ефремова недостаточно оснований для уменьшения срока или перевода в колонию-поселение, - рассуждает юрист.

Он отметил, что родственники погибшего Сергея Захарова до сих пор не смирились с потерей и чувствуют себя «морально раздавленными». Они устали бороться и что-то доказывать окружающим. Тем более, для них никогда не было принципиально важным, чтобы наказание для актера было максимально жестким.

- Они всегда говорили, что примут любое решение суда, - сказал адвокат в беседе с Газетой.ru.

Авария произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Пьяный актер за рулем джипа вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль курьера Сергея Захарова. От полученных травм мужчина погиб на месте. А актер получил 8 лет лишения свободы, но после приговор смягчили до 7,5 лет колонии. Он отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.