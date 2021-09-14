Компания Apple показала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Фото: Apple

Американская компания Apple представила смартфоны iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.

У смартфонов уменьшили экранный вырез, но при этом сохранили диагональ дисплеев. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — их разместили по диагонали.

Аппаратной платформой всех смартфонов является новый 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15, который должен увеличить производительность. По заверению компании, была улучшена работа с задачами, связанными с искусственным интеллектом.

iPhone 13 и 13 mini получили новую широкоугольную камеру, но разрешение осталось прежним — 12 Мп.

Цена IPhone 13 начинается от 799 долларов в США, mini — от 699 долларов, Pro — от 999 долларов, Pro Max — от 1099 долларов.

Ранее Apple представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini. iPad остался в корпусе прошлого года с экраном 10,2 дюйма, но получил процессор Apple A13, с которым гаджет должен стать еще быстрее. Фронтальная камера в планшете теперь с разрешением 12 Мп и получила функцию "В центре внимания". Кроме того, есть поддержка активного пера Apple Pencil первого поколения.