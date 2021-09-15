Памфилова: Тайна электронного голосования полностью гарантирована

Председатель ЦИК Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Тайна голосования на сентябрьских выборах в Госдуму полностью гарантирована это в полной мере обеспечивает система, основанная на технологии блокчейна, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Система также гарантирует достоверность голосования – голос на «входе» идентичен голосу на «выходе». У нас создана комиссия из ведущих IT специалистов, а также комиссия общественного контроля за электронным голосованием. Они состоят из уважаемых профессионалов и специалистов в этой сфере, и их задача – обеспечить полноценный гражданский контроль за тем, как будет проходить ДЭГ», - сказала она в интервью «Российской газете».

Более того, как отметила глава ЦИК, члены этих комиссий, наблюдая за процессом голосования, должны «переводить на русский язык» все технологические аргументы, гарантирующие корректность голосования, «популярно и доступно объясняя общественности, почему электронному голосованию можно доверять».

Ранее сайт kp.ru писал, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу уже подали около трех миллионов россиян.

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