Мировой долг во II квартале 2021 достиг рекордных 296 триллионов долларов

Во II квартале 2021 года объем мирового долга обновил исторический максимум Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во втором квартале 2021 года объем мирового долга обновил исторический максимум и достиг рекордных 296 триллионов долларов, что на 36 триллионов больше, чем до пандемии коронавируса. Об этом сообщает Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

Если заимствования правительств стран, банков и корпораций продолжатся такими же темпами, то вскоре мировой долг превысит 300 триллионов долларов, считает директор отдела исследований IIF по вопросам устойчивости Эмре Тифтик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сумма государственного долга России по итогам первых шести месяцев 2021 года выросла на 1,483 триллиона рублей, достигнув отметки в 20,4 триллиона рублей, или 17,7% валового внутреннего продукта (ВВП). Лидером же по этому показателю на сегодняшний день является Япония, чей госдолг превышает 200% ВВП.

К слову, «КП» рассказывала, что у США госдолг в два раза больше ВВП. Причем чем богаче страна, тем больше она занимает у других, а среди кредиторов подчас оказываются беднейшие государства или страны, которые принято относить к развивающимся.