На Перепись – 2021 потратят 32 млрд рублей, рассказали в Росстате

Всероссийская перепись населения стартует 15 октября Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Отвечая на вопросы «КП» о нюансах Переписи – 2021, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов рассказал, во сколько она обойдется. По его словам, на нынешнюю Всероссийскую перепись населения в общей сложности будет потрачено 32 миллиарда рублей.

«Из них 14 миллиардов рублей пройдет на оплату труда работников. И еще восемь миллиардов потрачено на закупку планшетов и программное обеспечение», - уточнил замглавы ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ровно через месяц – с 15 октября – в нашей стране начнется очередная Всероссийская перепись населения, которая продлится месяц и на этот раз будет смешанной. Это значит, что люди сами смогут выбрать способ, как предоставить сведения о себе: лично придя в МФЦ, или в удаленном режиме на портале госуслуг.

К слову, говоря об особенностях переписи в этом году, Павел Смелов также рассказал, как отличить переписчика от мошенника, который решил воспользоваться случаем, чтобы получить доступ в квартиру.