Глава Минобороны Израиля: Через два-три месяца Иран сможет создать ядерную бомбу

Министр обороны Израиля Бени Ганц Фото: REUTERS

Министр обороны Израиля Бени Ганц убежден, что уже через два-три месяца Иран сможет создать ядерную бомбу, в связи с чем он призвал международное сообщество оказать на Тегеран политическое, дипломатическое и экономическое давление. По его мнению, такое давление на иранские власти могут оказать США, Россия, Китай и страны Европы.

«Иран должен опасаться, поскольку Соединенные Штаты и их партнеры настроены серьезно», - заявил Бени Ганц в интервью журналу Foreign Policy.