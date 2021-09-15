Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире15 сентября 2021 6:45

Глава Минобороны Израиля: Через два-три месяца Иран сможет создать ядерную бомбу

Бени Ганц призвал международное сообщество оказать на Тегеран политическое, дипломатическое и экономическое давление
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Министр обороны Израиля Бени Ганц

Министр обороны Израиля Бени Ганц

Фото: REUTERS

Министр обороны Израиля Бени Ганц убежден, что уже через два-три месяца Иран сможет создать ядерную бомбу, в связи с чем он призвал международное сообщество оказать на Тегеран политическое, дипломатическое и экономическое давление. По его мнению, такое давление на иранские власти могут оказать США, Россия, Китай и страны Европы.

«Иран должен опасаться, поскольку Соединенные Штаты и их партнеры настроены серьезно», - заявил Бени Ганц в интервью журналу Foreign Policy.