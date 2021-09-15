Береговая охрана Японии сообщила о пусках двух ракет с территории КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная Корея, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря в среду, 15 сентября. Об этом сообщила береговая охрана Японии, где уточнили, что ракета, судя по всему, упала за пределами японских территориальных вод, а также исключительной экономической зоны.

Министерство обороны Японии также подтвердило факт ракетного пуска, отметив, что занимается сбором и анализом данных. Военное ведомство назвало действия Северной Кореи «серьезной проблемой для всего международного сообщества», включая Токио.

Через некоторое время Управление безопасности на море Японии сообщила о втором ракеты с территории КНДР. Согласно данным ведомства, второй пуск ракеты с был произведен в 12.43 (06.43 мск), а первая ракета была выпущена в 12.38 (06.38 мск). Место падения второй ракеты пока неизвестно.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в конце прошлой недели, 11 и 12 сентября, КНДР провела испытания новой крылатой ракеты. Испытания прошли успешно. В понедельник, 13 сентября, Пхеньян заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты большой дальности.