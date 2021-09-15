Председатель ГА ООН: каждый человек должен вакцинироваться от коронавируса к концу 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мир должен достичь цели всеобщей вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующего года. Такое заявление сделал новый председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид.

«Я собираюсь сделать всё, что в силах председателя ГА ООН, чтобы удостовериться, что мы можем добиться поставленной цели - провести вакцинацию всех людей до единого к концу 2022 года», - заявил председатель ГА ООН.

Шахид отметил, что собирается в начале 2022 года организовать встречу высокого уровня по вопросу вакцинного неравенства, на которую планирует пригласить ведущих экспертов и мировых лидеров.

«Я сосредоточен на всеобщей вакцинации с целью восстановления мира после COVID-19. Мы просто обязаны закрыть брешь в сфере вакцинации», - добавил он, отметив, что невозможно быть в безопасности, «пока все не защитимся».

Напомним, ранее ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября 2021. По словам генерального директора организации Тедрос Адханом Гебрейесус, такие меры необходимы, чтобы направить больше вакцины в страны с низкими доходами, и спасти больше жизней.