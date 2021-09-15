Попова: 39 миллионов взрослых россиян полностью закончили прививочный курс

Главный санитарный врач России Анна Попова и обозреватель «КП» Александр Гамов у флага Роспотребнадзора, которому сегодня, 15 сентября, исполняется 99 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 15 сентября, Роспотребнадзору исполняется 99 лет. Накануне этой даты главный санитарный врач России Анна Попова поговорила с политическим обозревателем kp.ru Александром Гамовым в эфире Радио «Комсомольская правда». В частности, глава ведомства рассказала, что на сегодняшний день полностью привиты против коронавируса свыше 39 миллионов взрослых россиян.

«Да, на сегодняшний день привито более 39 миллионов взрослых россиян. Это те, кто полностью закончил прививочный курс», - уточнила она.

Анна Попова добавила, что еще семь миллионов граждан России, по статистике, переболели «ковидом», и в общей сложности «это получается достаточно неплохая иммунная прослойка».

«Но мы видим по опыту зарубежных стран, что этого недостаточно, нужно как можно больше. Вирус мутирует, и, если первый год он вел себя спокойно, значимых мутаций не отмечал никто в мире, то потом научился изменяться, приспосабливаясь к иммунной защите человека, обретая навык ее обходить. И поэтому сегодня охват иммунизации – для создания прочного популяционного иммунитета – должен быть значительно больше», - отметила руководитель Роспотребнадзора.

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Накануне 99-летия своего ведомства его руководитель побеседовала с политическим обозревателем kp.ru Александром Гамовым в эфире Радио «Комсомольская правда» (подробности).