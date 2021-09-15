Юрист Молохов: на «Крымской платформе» сговорились преследовать участников «Крымской весны» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники саммита «Крымская платформа» сговорились преследовать в своих странах граждан, имеющих отношение к воссоединению полуострова с Россией. Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов.

«По имеющейся у нас информации, в кулуарах «Крымской платформы» представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях «Крымской весны», ознаменовавшейся воссоединением полуострова с Россией», - приводит РИА Новости слова юриста.

Молохов полагает, что причиной начала преследования крымских активистов стало нахождение в списках украинского сайта «Миротворец», который распространяет данные жителей Крыма, самопровозглашенных Донецких и Луганских народных республик, а также других граждан, называя их «изменниками родины».

Напомним, в минувшие воскресенье, 12 сентября, пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин подтвердил данные о задержании в аэропорту Праги россиянина. Как сообщил дипломат, в чешской полиции рассказали, что был задержан один из участников событий «Крымской весны», ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией, Александр Франчетти. Кроме того, в правоохранительных органах республики отметили, что задержание произошло на основании международного ордера на арест, выданного Киевом.