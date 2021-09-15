Роснедра: Рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год Фото: REUTERS

Роснедра оценивают в 21 год обеспеченность России рентабельными запасами нефти, имеющимися на сегодняшний день. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы ведомства Евгений Петров.

«Рентабельных запасов [нефти хватит] на порядка 20-21 год», - приводит ТАСС слова врио главы Роснедр, сказанные в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

Петров заявляет, что данный период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти. Как он отметил самым перспективным российским регионом для разведки запасов нефти и газа на сегодняшний день остается Западная Сибирь. «Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет», - подчеркнул врио главы ведомства.

При этом, по его словам, разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири на данный момент остается нерентабельной на фоне отсутствия необходимой инфраструктуры.

Напомним, ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что запасов нефти и газа в Арктике хватит России на сотни лет, отметив, что добывать эти ресурсы в условиях вечной мерзлоты крайне непросто, поэтому пока добыча в Арктике слишком дорога.