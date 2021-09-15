Лавров: попытки нападать на "Северный поток-2" продолжатся

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день попытки нападать на проект газопровода «Северный поток - 2» продолжаются. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив агрессивность меньшинства

«Продолжатся попытки нападать на газопровод, но меньшинство, и оно - агрессивное. Прибалты, страны Европейского союза. Лишний раз я убедился, что всю политику ЕС пытаются подстроить под русофобского меньшинства», - заявил глава МИД РФ

Лавров напомнил, что днем ранее глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выступал с речью, в которой заявил о необходимость говорить с Россией одним голосом. «Россия не хочет говорить с Евросоюзом, а хочет говорить с отдельными членами. Ну, конечно, поразительная логика. Не мы, а ЕС разрушил архитектуру отношений. В Брюсселе кто-то хочет навязать линию агрессивного меньшинства», - отметил российский министр.

Напомним, в минувшую пятницу, 10 сентября, председатель правления «Газпрома» объявил о том, что строительство «Северного потока – 2» полностью завершено.