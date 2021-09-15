Лавров назвал серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, переданные послу США

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Посол США в Москве обещал изучить переданные ему в Министерстве иностранных дел России документы относительно попыток вмешательства в выборы в России. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отметив, что речь идет о серьезных данных.

«Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. Посол воспринял документ как информацию, которую обещал проверить. Данные ему передали. Они - достаточно серьезные», - заявил глава МИД РФ, комментируя вопрос о том, зачем в здание ведомства ранее вызвали американского посла.

Как отметил Лавров, американцы заявили, что интернет-компании независимы, и не подчиняются государству, однако, как подчеркнул министр, они должны подчиняться законам российского государства.

Напомним, в минувшую пятницу, 10 сентября, посол США в Москве Джон Салливан был вызван в Министерство иностранных дел России. Тогда американский дипломат не прокомментировал произошедшие.