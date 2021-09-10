Посол США в Москве вызван в МИД РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 10 сентября, посол США в Москве Джон Салливан вызван в Министерство иностранных дел России.

Как передает РИА Новости, американский дипломат отвечать на вопросы журналистов не стал, и причины его вызова в российское внешнеполитическое ведомство на данный момент неясны.

Напомним, американский посол вернулся в Москву 24 июня 2021 года. Салливан заявил, что рад вернуться в Россию, а также продолжить работу «для продвижения внешнеполитических интересов США в России». Кроме того, он выразил надежду на сотрудничество с коллегами из российского правительства, а также констатировал наличие существенных разногласий между Москвой и Вашингтоном, признав необходимость «открытого и откровенного диалога».

Как писал сайт kp.ru, Салливан впервые после возвращения в российскую столицу посетил МИД РФ в начале июля, где встретился с замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергеем Рябковым. По словам дипломата, встреча прошла позитивно.