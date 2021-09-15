Лавров: Украина всё время что-то клянчит, надо иметь достоинство

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Украина всё время что-то клянчит, необходимо иметь достоинство. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив вопрос с газопроводом «Северный поток - 2».

Лавров напомнил, что про «Северный поток - 2» сказано много критики, которая в основном идет от Вашингтона, заявляющего о подрыве энергобезопасности Европы.

«Наши украинские друзья постоянно пытаются вывести эту тему на уровень истерики. Это у них привычка, вошло в правило - клянчить что-то у Запада. Вот, мол, остановите, а если нет, то дайте денег, пустите нас в НАТО, ЕС. Вот клянчат и клянчат. Страна должна иметь какое-то достоинство», - заявил глава МИР РФ, отметив, что украинский народ заслуживает, чтобы «быть созидателем, а не просителем».

Российский министр также напомнил «все процессы» по «Северному потоку - 2» завершены.

Как писал сайт kp.ru, Лавров также заявил, что попытки нападать на «Северный поток - 2» продолжатся. По его словам, в Евросоюзе кто-то хочет навязать линию агрессивного меньшинства.