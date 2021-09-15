В Роспотребнадзоре рассказали, почему в школах запретили макароны по-флотски

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор запретил в школах макароны по-флотски, а также блюда с блинами и колбасой. Данную информацию глава ведомства Анна Попова, отвечая на вопросы «Комсомольской правды».

«Да, Роспотребнадзор запретил в школах эти блюда. Но сделал это не сегодня, не вчера и даже не в этом году. Это те изъятия из детского меню, которые существуют уже много-много десятилетий», - заявила глава Роспотребнадзора.

Попова пояснила, что именно в этих продуктах очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии, которые также очень долго выживают. Как она отметила, мы знаем это не только по научным фактам, «но, к сожалению, и по конкретным наблюдениям».

«Поэтому наши предшественники не рекомендовали их для детского питания. И мы этим рекомендациям следуем», - заявила Попова.

При этом глава Роспотребнадзора напомнила, что ранее ведомство пересмотрело свою нормативную базу и из 421 нормативного документа сделали всего 11. «Мы облегчили жизнь всем, кто пользуется этими правилами, максимально, но сохранили все требования, которые обеспечивают здоровье», - заключила она.