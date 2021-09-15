Минтруд России изменит правила предоставления пособий на детей от 3 до 7 лет

Ранее стало известно, что около 20,6 миллиона россиян получили единовременную выплату за школьников в размере 10 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство труда и социальной защиты РФ до конца 2021 года внесет изменения в правила предоставления пособия на детей. Отмечается, что изменения коснутся пособий, выдаваемых на детей от 3 до 7 лет, а также пособий, которые получают родители-одиночки с детьми от 8 до 17 лет.

По данным Минтруда, опубликованным в Инстаграм, перечень причин, по которым человек может претендовать на выплаты от государства, дополнится отсутствием заработка по объективным обстоятельствам. Пример - когда будущая мама тяжело переносит беременность и не может работать.

На данный момент пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и "правила нулевого дохода", то есть наличия у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) или отсутствия доходов по объективным жизненным обстоятельствам.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне прошло совещание российского лидера Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России". В ходе него вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что около 20,6 миллиона россиян получили единовременную выплату за школьников в размере 10 тысяч рублей.