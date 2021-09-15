Лавров заявил, что Россия поддерживает контакты с талибами*, но не навязывает условий

Власть талибов* не была признана ни одной страной Фото: REUTERS

Россия поддерживает контакты с захватившими власть в Афганистане талибами*, но не навязывает им никаких условий сотрудничества. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.

"Талибы* официально не признаны ни одной страной. Все говорят, что с ними нужно вести диалог. Но с официальным признанием никто не торопится. Мы не навязываем талибам* никакие условия, но они сами заверили, что делают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы соседним государствам. И мы поддержали, приветствовали такой подход. Сейчас прошло мало времени, но мы поддерживаем контакты", - заявил Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел от кабмина радикального движения "Талибан"* Амир Хан Моттаки сообщил, что сейчас в Афганистане нет никакого сопротивления власти талибов*. Они захватили управление страной 15 августа 2021 года, взяв Кабул, а уже через несколько недель установили своего главу и правительство.

*Запрещенная в России террористическая организация