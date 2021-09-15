Попова сообщила о появлении в России тест-системы для выявления вируса Nipah

Анна Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тест-система для выявления вируса Nipah, обнаруженного ранее в Индии, уже разработана в России. Такое заявление в среду, 15 августа, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Коллеги очень быстро сделали тест-систему, то есть сегодня мы можем различать вирус Nipah в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами», - отметила глава Роспотребнадзора в ходе встречи с медиками Ростовского государственного медицинского университета.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в Индии зарегистрировали вспышку смертельного вируса Nipah, в результате заболевания скончался 12-летний мальчик. Заболевание выявили в южном штате Керала. Его симптомы наблюдаются сейчас еще у нескольких человек. В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что риск вспышки этой инфекции на территории России почти отсутствует, в нашей стране заболевания пока не зарегистрировано.

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