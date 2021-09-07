В Индии выявили вспышку смертельного вируса Нипах Фото: REUTERS

В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах, в результате заболевания им скончался 12-летний мальчик.

Вирус выявили в южном штате Керала. Его симптомы наблюдаются сейчас у двух человек. Индийские власти направили в штат специалистов Национального центра по контролю за заболеваниями. Вместе с медиками они будут выявлять контакты заразившихся, чтобы отправить на карантин всех, кто взаимодействовал с заболевшими, передает телеканал NDTV.

Напомним, в июне 2021 эксперты Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. Сообщалось, что вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире. Данная инфекция как правило передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых осталась слюна зараженного животного. На сегодняшний день нет ни лекарства, ни вакцины от этого вируса, а уровень летальности достигает от 40% до 75%.

Сайт kp.ru писал о том, что известно о вирусе Нипах, выявленном у летучих мышей в Индии.