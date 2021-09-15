Кремль: Путин, ушедший на самоизоляцию, абсолютно здоров

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин, ушедший ранее на самоизоляцию, чувствует себя прекрасно и абсолютно здоров. Такое заявление в среду, 15 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что не знает, сколько глава государства пробудет на изоляции, и это решат врачи.

Представитель Кремля также напомнил, что ранее российский президент был привит от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник-V», которая, как отметил пресс-секретарь, работает эффективно.

«Чувствует он себя прекрасно, он абсолютно здоров, продолжает работать. Скажу так: и Путин, и "Спутник-V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника-V" доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина ещё выше», - заявил Песков.

Как писал сайт kp.ru, в минувший вторник, 14 сентября, в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении.