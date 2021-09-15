Кремль: речи о введении нового локдауна в России не идет

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Речи о введении нового локдауна в России не идет. Такое заявление в среду, 15 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Об этом речи не идет, такого нет вообще вопроса сейчас», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о ожидают ли в Кремле роста заболеваемости COVID-19 в крупных российских городах и не планируется ли введение локдауна.

Комментирую вопрос о новой волне коронавируса, Песков напомнил, что некоторые вирусологи «постоянно ждут новой волны, какие-то говорят: она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не будет повторяться». «Поэтому здесь очень широкий диапазон мнений», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что новая осенняя волна коронавируса не будет принципиально отличаться от прошлой, однако ее могут усугубить сезонные инфекции. Специалист также указа на возможность увеличения заболеваемости COVID-19 среди детей.